Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
3 saat 40 dakika süren toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Son Dakika
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