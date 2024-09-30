Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.09.2024 15:38

Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleri...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda öncelikli gündem başlığı İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riski olacak.

Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları olacak.

Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirmesi de bekleniyor.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele

Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.  

ETİKETLER
Anayasa Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Enflasyon Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem"i anlatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Hastane bahçesinden ambulans kaçıran şüpheli yakalandı
16:13
Lübnan ordusu: İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda bir asker öldü
16:13
Sürü sahipleri aylık 70 bin liraya çoban bulamıyor
16:04
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 51,1 milyar dolara geriledi
15:53
İnşaatın temel kazısında hasar gördü, 5 katlı bina boşaltıldı
15:30
Bakan Yumaklı "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem"i anlatacak
Kayık alabora oldu, balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
Kayık alabora oldu, balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
KARGU İHA zırh delici başlıkla hedefini vurdu
KARGU İHA zırh delici başlıkla hedefini vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ