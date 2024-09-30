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Gündem
AA 30.09.2024 15:28

Bakan Yumaklı "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem"i anlatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın İstanbul'da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda, gıdada taklit-tağşiş yapan işletmelere ilişkin kamuoyu duyurusunda yeni sistem anlatılacak.

Bakan Yumaklı "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem"i anlatacak

Bakan Yumaklı, yarın saat 10.00'da başlayacak toplantıda, taklit veya tağşiş yapan işletmelere ilişkin kamuoyu duyurusundaki yeni sistem hakkında bilgi verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı ve güvenilir gıda için bitki ve hayvan sağlığına yönelik son dönemde yeniliklere imza attı. Bu kapsamda, bazı bitki koruma ürünlerinin yasaklanması, kalıntıyla mücadele, şap hastalığına karşı aşılama sayısının üçe çıkarılması, veteriner yol kontrol istasyonlarının hizmete alınması gibi düzenlemeler hayata geçirildi.

Özellikle son bir yılda güvenilir gıda konusunda mevzuatta düzenleme yapılırken gıda işletmelerinde karekod uygulaması gibi yenilikler devreye alındı.

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