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Gündem
AA 30.09.2024 14:57

Bakan Kurum, Hatay'da depremzede aileyi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında 100 bininci konutu teslim alan depremzede aileyi yeni evlerinde ziyaret etti.

Bakan Kurum, Hatay'da depremzede aileyi ziyaret etti

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 101 bin 254'e ulaştı.

Bakan Murat Kurum, geçen hafta sonu Hatay temasları kapsamında, Kırıkhan'da yaşayan ve 100 bininci konutu teslim alan Damlı ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Huzurla otursunlar"

TOKİ'nin inşa ettiği eve misafir olan Kurum, aileye yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aileyle sohbet eden ve ziyaretin görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi… Bu kez de deprem bölgesinde yüz bininci konutumuzun sahibi Damlı ailesinin misafiri olduk. Huzurla otursunlar, haneleri şen olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Hatay'da depremzede aileyi ziyaret etti

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