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Gündem
TRT Haber 30.09.2024 11:44

Çakarlı lüks araçlarla drift yapan 19 kişiye ceza

İstanbul E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapan 19 kişiye ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" notuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve 19 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya "Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı mesajında şu bilgilendirmelere de yer verdi:

"Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslar, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir."

"Trafiğin ve sürücülerin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz"

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

"Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112' ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim."

 

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İstanbul Ali Yerlikaya Drift
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