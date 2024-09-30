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TRT Haber 30.09.2024 11:00

Kirpi’nin Ukrayna’daki videosu: Dünya onu konuşuyor

Farklı cephelerde süren Ukrayna-Rusya savaşından birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Üst üste 5 ayrı FPV drone saldırısına maruz kalan Türk yapımı askeri zırhlı araç BMC Kirpi’nin videosu da bunlardan biri. Görüntüler, hem Kirpi’nin sağlamlığına hem de Türkiye’nin bu alanda geldiği noktaya işaret ediyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Kirpi’nin Ukrayna’daki videosu: Dünya onu konuşuyor

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2024’te başlayan savaş kimi zaman yoğun kimi zaman orta ölçekte de olsa bir şekilde devam ediyor. Savaş başlamadan önce iddia edildiği gibi Rusya 72 saatte Kiev’e gelemedi. ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden çok büyük destek olan Ukrayna da saldırıları bir türlü topyekun püskürtemedi.

Geldiğimiz noktada sahadaki mücadele bir şekilde sürüyor. Ancak ilk dönemlerde gördüğümüz görüntülerden bambaşka sahnelerle… Hatırlanacağı üzere ilk başlarda kilometrelerce uzanan zırhlı araçlar, tanklar, her biri milyonlarca dolar değerinde füzeler ve daha fazlasını görüyorduk.

Ancak iki ülke için de ‘sürdürülebilir olmayan’ bu durum yerini başka bir gerçekliğe bıraktı. Mümkün olan en ucuz yolla karşı tarafa en büyük hasarı verebilmeye çalışmak. İşte son dönemlerde neredeyse her gün onlarca farklı örneğini gördüğümüz dron saldırıları böyle başladı.

BMC Kirpi videosu viral oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir video bu yeni dönemin ilginç örneklerinden biri. Ve Türkiye’yi de oldukça yakından ilgilendiriyor.

Söz konusu görüntülerde Ukrayna’ya ait Türk yapımı BMC Kirpi zırhlısının açık arazide ilerlediği görülüyor. Rus dronlarının onları fark etmesi uzun sürmüyor. Önce büyük bir hızla yaklaşan ilk dronu görüyoruz. BMC Kirpi’ye olanca hızıyla çarpıyor. Ardından ikinci ve üçüncü dron geliyor. Çok güçlü patlayıcılarla donatılan Rus dronlarının bu saldırıları da Kirpi’yi durduramıyor. Operatör bir şekilde yoluna devam ediyor.

Sonra 4. dronun Kirpi’yi hedef almasını izliyoruz. Herhalde daha ilerleyemez diye düşünürken Kirpi yine yoluna devam ediyor. Nihayetinde ancak 5. dron ile Kirpi’nin daha fazla ilerleyemeyecek duruma geldiğini görüyoruz.

Bu noktada bir parantez açalım. Konuyu yakından takip eden yabancı uzmanlara göre, Ukrayna personeli 5. saldırı gelmeden önce kendini tahliye etmeyi başardı. Arka kapıyı açık bıraktılar. Ve son dron bu kapıdan içeri girebildiği için ciddi hasar verebildi. Kapı açık olmasa Kirpi’nin dayanabilme ihtimali hiç de az değildi.

BMC tarafından üretilen Kirpi hali hazırda çok farklı ülkelerin ihracat listesinde.[BMC tarafından üretilen Kirpi hali hazırda çok farklı ülkelerin ihracat listesinde.]

BMC Kirpi videosu bize ne anlatıyor?

Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük’e videoyu izlediğinde neler düşündüğünü soruyoruz.

“Benim videodan görebildiğim kadarıyla Kirpi saldırıda bulunan bazı dronlardan kıl payı kurtulmuş.” diyor. Bu noktada aklımıza dronların hedefi şaşırdığı geliyor ancak durumun öyle olmadığına dikkat çekiyor. Aslında dronların ıskalamadığını, Kirpi’nin manevra kabiliyetinin çok güçlü olduğunu ve bu sayede son anda yaptığı manevralarla doğrudan hedef olmaktan kurtulduğunu belirtiyor.

Türk zırhlıları Avrupa’da: Sıradaki durak Romanya
Türk zırhlıları Avrupa’da: Sıradaki durak Romanya

BMC Kirpi neden infilak etmedi?

Sonra videoyu kısım kısım anlatmaya başlıyor Küçük ve hedefi bulan ilk dron saldırısında BMC Kirpi’nin neden infilak etmediği sorusuna da yanıt veriyor:

“Bunun iki nedeni var. Birincisi tanklar görece daha yavaş hızlarda ilerliyor. Hatta çoğunlukla hareket etmiyorken FPV dron saldırılarına uğruyor. O zaman da özellikle tankın motor, yakıt veya özellikle kulenin üst kısmından vuruluyor. Yani tankların özellikle kule üstü zırhları daha ince olması ve kule bölmesinde çok sayıda mühimmat olması tankların infilak etmesine neden oluyor.

Kirpi’de ise durum farklı... İçerisinde tanklardaki kadar yoğun mühimmat yok. Ayrıca videoda gördüğümüz kadarıyla öncelikle personelin bulunduğu arka taraf hedeflenmiş. Kirpi’nin hareket etmesini sağlayan motor ve ilgili kritik unsurlar ise aracın ön bölümünde.

Hatta ilk saldırının ardından araçtaki yangın söndürme sisteminin devreye girdiğini de görüyoruz. Ki bu özellik sürücünün çok zorlu şartlara rağmen bir şekilde işini yapabilmesine olanak tanıyor.

Kirpi'ye entegre edilen yerli ve milli atış/gözetleme sistemleri de araca çok ciddi kabiliyetler sağlıyor.[Kirpi'ye entegre edilen yerli ve milli atış/gözetleme sistemleri de araca çok ciddi kabiliyetler sağlıyor.]

Tabii arkadan vurulmasına rağmen hareket etmesinde aracın gövde yapısı ve yürür aksamının sağlamlığı da ön planda. Burada bir parantez açalım. Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Haliyle bilgi birikimi ve tecrübesi çok yüksek. Eldeki veriler, yeni üretilen araçların da son derece sağlam ve çok gelişmiş şekilde üretilebilmesinin önünü açtı.

Video bir anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında konuşulmaya başlandı. BMC Kirpi zaten bilinen bir platformdu ama harp sahasında verdiği bu gerçek sınavlar onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Çok sayıda ülkenin BMC Kirpi’yi yakın takibe almasının sebeplerinden biri de bu. Gelecek dönemde farklı ihracat haberleri duyabiliriz.”

ETİKETLER
Rusya Savunma Sanayii Terörle Mücadele Ukrayna Yerli Üretim Yüksek Teknoloji
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