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TRT Haber 30.09.2024 09:55

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı. MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail 'in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Adana’daki terör saldırılarının planlayıcısıydı

PKK/KCK’lı Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.

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