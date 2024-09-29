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Gündem
TRT Haber 29.09.2024 21:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup ederek basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes, basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupayı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti:

"Basketbol Gelişim Merkezimizin açılışını 37’nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla gerçekleştirdik.

İstanbul’un tarihî ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 

Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik ekibi ve oyuncularına madalya ve kupalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden takım kaptanı Shane Larkin aldı.

Kulüp başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra takım kaptanları Larkin ve Rodrigue Beaubois, kupayı kaldırmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Lacivert-beyazlı takım, konfeti eşliğinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.

Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Açılışını yaptığımız Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu yenerek bu prestijli kupayı 14. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'yu da verdikleri mücadele için kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

En değerli oyuncu Bryant

Müsabakanın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Elijah Bryant oldu.

Karşılaşmayı 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamlayan ABD'li oyun kurucu, 25 verimlilik puanıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Tecrübeli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Anadolu Efes, 9. randevunun galibi

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.

Bundan önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, rakibi karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.

Lacivert-beyazlılar, son randevudan da galip ayrılan taraf oldu ve rekabette üstünlüğünü 6-3'e çıkardı.

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37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi’ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi’ni gezdi
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