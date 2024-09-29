37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

İstanbul'da yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı lacivert-beyazlılar 83-82 galip tamamladı. Anadolu Efes, basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi

Anadolu Efes'in 14. kez zafere ulaştığı organizasyonun kupa töreni gerçekleştirildi. Lacivert-beyazlı takımın teknik ekibi ve oyuncularına madalya ve kupalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden takım kaptanı Shane Larkin aldı.

Kulüp başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra takım kaptanları Larkin ve Rodrigue Beaubois, kupayı kaldırmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Lacivert-beyazlı takım, konfeti eşliğinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı.

Erdoğan, daha sonra Fenerbahçeli basketbolcuları kutladı.

Finalist Fenerbahçe Beko'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Karşılaşmanın hakemleri Yener Yılmaz, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu'na günün anısına plaketlerini ise FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani verdi.

En değerli oyuncu Bryant

Müsabakanın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Elijah Bryant oldu.

Karşılaşmayı 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamlayan ABD'li oyun kurucu, 25 verimlilik puanıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Tecrübeli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Açılışını yaptığımız Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu yenerek bu prestijli kupayı 14. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'yu da verdikleri mücadele için kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, 9. randevunun galibi

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaştı.

Bundan önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, rakibi karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupaya adını yazdırdı.

Lacivert-beyazlılar, son randevudan da galip ayrılan taraf oldu ve rekabette üstünlüğünü 6-3'e çıkardı.

Anadolu Efes'in 14. kupa zaferi

Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak toplamda 14. şampiyonluğa ulaştı.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.

Bugünkü müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösteren lacivert-beyazlılar, 14. zaferini elde etti.

Lacivert-beyazlılardan üst üste 4. zafer

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4. kez müzesine götürdü.

2017-2018 sezonuyla başlayan süreçteki son 4 müsabakada Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaştı. Lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarından sonra bu yılki kupayı da kaldırmayı başardı.

Kupa, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmedi.

Fenerbahçe'nin 7 kupası var

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 18. kez mücadele etti.

Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.