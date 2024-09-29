Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'nde potaya atış yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, bazı milletvekilleri ve kendisini bekleyen heyet tarafından karşılandı.

Tesisin özelliklerini TBF Başkanı Türkoğlu'ndan dinleyen Erdoğan, AK Parti milletvekili Mustafa Varank'ın elindeki basketbol topunu Bakan Bak'a attı.

Bak'ın denediği atış ise potayı bulamadı. Türkoğlu, kendisine gelen topu eline alarak, başarılı bir atış yaptı.

Erdoğan Milli Takımı forması ile basketbol toplarını imzaladı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bakan Kurum atış yaptı.

"Hakikaten zor." diyen Erdoğan ise ilk denemesinde topu potadan geçirmeyi başardı.

Sahada bulunanlarla atış yapan Erdoğan, ardından üzerinde adının yazdığı Basketbol Milli Takımı forması ile basketbol toplarına imza attı.

Tesisi inceleyen Erdoğan, kendisine verilen kalem hediyesi için teşekkür edip, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.