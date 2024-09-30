Az Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.09.2024 15:38

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda öncelikli gündem başlığı İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riski oldu.

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları oldu.

Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşüldü.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirildi.

Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyeleri bilgilendirildi.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alındı. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirildi.

Enflasyonla mücadele

Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirildi. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde duruldu. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemdeydi.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutuldu. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirildi.

ETİKETLER
Anayasa Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Enflasyon Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem"i anlatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
20:56
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
20:51
ABD: İsrail Lübnan'ı "karadan sınırlı işgale" her an başlayabilir
20:48
İsrail: Beyrut Havalimanı yakınında Hizbullah’a ait füze deposunu vurduk
20:46
İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor
20:44
ABD'de Helene Kasırgası'nın ekonomik kaybı 160 milyar doları bulabilir
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ