Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları oldu.

Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşüldü.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirildi.

Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyeleri bilgilendirildi.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alındı. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirildi.

Enflasyonla mücadele

Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirildi. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde duruldu. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemdeydi.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutuldu. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirildi.