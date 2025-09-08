Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.09.2025 09:01

Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Silah bırakma sürecindeki son durum ve Meclis'teki komisyon çalışmaları ele alınacak.

Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanacak.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler olacak.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları değerlendirilecek.

Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefini de yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri görüşülecek.

Dış politikada ise öncelikli olarak Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

ETİKETLER
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
OpenAI, LinkedIn’e rakip iş bulma platformu geliştiriyor
09:43
Superman, Batman, Scooby-Doo: Warner Bros, Midjourney’e telif davası açtı
09:43
Kapadokya'da balon turlarına "sağanak" molası
09:41
ChatGPT’de ‘konuşma dallanması’ özelliği geliyor
09:41
Yapay zekanın ruh sağlığına etkileri: Varoluşsal krizleri tetikleyebilir
09:58
OVP açıklandı: Enflasyon 2027'de tek haneye düşecek
Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ