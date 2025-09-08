Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanacak.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler olacak.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları değerlendirilecek.

Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefini de yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri görüşülecek.

Dış politikada ise öncelikli olarak Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.