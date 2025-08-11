Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantının öncelikli gündemi dış politika. Bu kapsamda 'Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

Azerbaycan-Ermenistan barışı masada olacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma da kabinenin gündeminde olacak. Ankara, barış yolunda sağlanan ilerlemeden memnun.

Bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının önemi üzerine istişareler yapılacak.

Suriye'deki gelişmeler

Kabinenin bir diğer gündemi Suriye'deki gelişmeler. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temaslarının yansımaları masada olacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yürütülen diplomatik girişimler ve faaliyetler görüşülecek.

Suriye'deki gelişmeler üzerinden toplantıda ele alınacak önemli başlıklardan biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci.

"Terörsüz Türkiye" gündemi

Kabine toplantısında, Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' komisyonunun çalışmaları değerlendirilecek. Silah bırakma sürecindeki son durum askeri ve istihbari raporlar ışığında analiz edilecek.