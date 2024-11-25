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Gündem
TRT Haber 25.11.2024 08:43

Kabine, Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

Kabine, Beştepe'de toplanacak

15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısı saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

Dış gelişmeler Kabine'nin gündeminde

Rusya - Ukrayna arasında son durum mercek altına alınacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde. İsrail, Filistin ve Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.

Ekonomi masaya yatırılacak

Ekonomi başlığı altında ise enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitap etmesi de bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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