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Gündem
TRT Haber 24.11.2024 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.

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