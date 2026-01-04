Jandarmadan ruhsatsız silahlara geçit yok: 202 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, 202 şüphelinin yakalandığını, 4 kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da operasyonlar düzenledik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."