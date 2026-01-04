Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.01.2026 11:08

AK Parti'den "Gazze için insani yardım" çalıştayı

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için somut öneriler sunulması amacıyla 6 Ocak'ta "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlenecek.

AK Parti'den "Gazze için insani yardım" çalıştayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda düzenlenecek çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası süreçte yardım faaliyetlerini sürdüren insani yardım kuruluşlarıyla bir araya gelinerek sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve zorluklara dair kapsamlı istişare gerçekleştirilecek.

Çalıştayda Gazze'de insani yardım faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülmesi için bu alanda faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının deneyimleri dinlenecek, önerileri ele alınacak.

Bu kapsamda, çalıştayda en öncelikli insani ihtiyaçların paylaşılması ve bu ihtiyaçların çözümü tartışılacak, Gazze'nin mevcut durumu değerlendirildiğinde sahada karşılaşılabilecek lojistik, güvenlik, koordinasyon ve diğer operasyonel sorunlar belirlenecek.

Sürecin daha etkin işletilebilmesi için yapılacakların konuşulacağı çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası dönemde mevcut ve gelecekteki insani yardımları kolaylaştırabilecek adımlar istişare edilecek.

Her bir kuruluş temsilcisinin bu başlıklar altında konuşma yapacağı çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesi için somut önerilerin sunulması amaçlanıyor.

ETİKETLER
AK Parti Gazze
Sıradaki Haber
TBMM'de yılın ilk mesaisi yoğun gündemle başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Türk sanayiinden tarihi ihracat rekoru
11:22
Kakao fiyatları tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü gördü
11:19
Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı 2025'te arttı
11:07
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçen yıl 8 bin kişiyi kurtardı
11:13
TBMM'de yılın ilk mesaisi yoğun gündemle başlıyor
10:46
Ardahan'da sıcaklık eksi 36 ölçüldü
Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü
Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü
FOTO FOKUS
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ