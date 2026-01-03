Puslu 0.6ºC Ankara
TRT Haber 03.01.2026 22:17

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Özgür Özel'e tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği 'kutuplaşmadan çıkalım' söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Özgür Özel'e tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başaknı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Duran paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği 'kutuplaşmadan çıkalım' söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kimde gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir"

Türkiye'nin dış politikasının hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletin ve milletin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, milli iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye'nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir."

Burhanettin Duran Özgür Özel
