TRT Haber 03.01.2026 18:48

Dışişleri'nden Yemen Cumhuriyeti'ndeki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhuriyeti'ndeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden Yemen Cumhuriyeti'ndeki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhuriyeti'ndeki son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad’da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan’ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğini yineledi.

