Jandarma'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı05 Kasım 2019 Salı 10:50 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:30
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA