Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede, geçtiğimiz cuma günü ilk ortak kara devriyesi gerçekleştirmiş, bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilmişti.

Rusya ile 2. kara devriyesi başlıyor. Devriye, Ayn El Arab'tan Fırat'ın doğusuna 85 kilometrelik hat üzerinde yapılacak. Türk ve Rus askerleri, teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/rcESWl4BSg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2019

Türk ve Rus birlikleri 10 kilometre derinliğe indi. Devriye, toplam 87 kilometre mesafe katedilerek 4 saatte tamamlandı. 8 zırhlı aracın katıldığı devriyeye İHA da eşlik etti. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği, karadan ve havadan kontrol edildi. Devriye alanı dışında bulunan 20 kilometre derinlikteki saha ise, Türk istihbaratının takibinde.

İkinci devriye 10 kilometre derinde gerçekleşecek

Türkiye ile Rusya arasındaki ortak devriyenin ikincisi ise bugün gerçekleşecek. Türk ve Rus askerleri, teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek. Devriye, Tel Abyad ile Ayn el Arab arasında, sınır hattından 10 kilometre derinde gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber