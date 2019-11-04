Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçtiğimiz cuma günü yaptı. Bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edildi. Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Ankara'ya gelen ikinci Rus heyet ile gerçekleşen görüşmelerde ortak devriyeye ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Türk ve Rus birlikleri 10 kilometre derinliğe indi. Devriye, toplam 87 kilometre mesafe katedilerek 4 saatte tamamlandı. 8 zırhlı aracın katıldığı devriyeye İHA da eşlik etti. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği, karadan ve havadan kontrol edildi. Devriye alanı dışında bulunan 20 kilometre derinlikteki saha ise, Türk istihbaratının takibinde.

İkinci devriye yarın Kamışlı'da olacak

Rusya ile ikinci ortak devriye yarın Kamışlı'da olacak. Teröristlerin çekilip çekilmediği denetlenecek.

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "22 Ekim Soçi anlaşması çerçevesinde Tel Abyad'ın doğusunda ilk devriye yapıldı. Bu süreçte herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı. Üç noktada tünel çalışması yapıldığı tespit edildi. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta. Bununla ilgili yetkililer Rus mevkidaşlarıyla temas içerisindeler." dedi.

Kaynak: TRT Haber