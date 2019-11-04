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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu04 Kasım 2019 Pazartesi 16:00 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:10
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Kaynak: TRT Haber