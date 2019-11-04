Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kaynak: TRT Haber