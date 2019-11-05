Adana polisi FETÖ'nün finans ayağına 2 operasyon düzenledi. Operasyonlar, örgüt elebaşı Gülen'in kirli oyunlarından birini daha gözler önüne serdi.

Operasyonda yakalananlardan birinden ele geçirilen cep telefonunda Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıdığı satırlar ortaya çıktı.

Polis, ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve içinden toplanan paraları örgütün Türkiye'deki sözde finansman sorumlusuna aktarıldığını belirledi. Gönderilen paraların 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım için kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca paraların FETÖ'cülerin yeniden yapılanma çalışması için de kullanıldığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen polis, örgütün sözde finans sorumlusuyla birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. 12 günlük sorgunun ardından şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Bu kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda da ikinci bir operasyon yapan polis, 33 kişiyi daha yakaladı, 32'si adliyeye sevk edildi.

Teröristbaşı, soykırım yalanına ortak oldu

Şüphelilerden birinin cep telefonundan örgüt elebaşı Gülen'in yazdığı skandal bir mektup ortaya çıktı. Mektubun, teröristbaşı Fetullah Gülen'in 1965 yılında Kırklareli'nde bir camide vaiz olarak görev yaparken Ermeni asıllı Papaz Patrik Şinork Kalustyan'a yazıldığı belirlendi. Gülen'in imzasını taşıyan mektupta sözde ermeni soykırımını tanıdığı satırlar dikkat çekiyor.

Örgüt elebaşı Gülen'in mektubunda, "çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım bir çok Ermeni aile ve şahsiyet vardır.1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim" diyerek ihanetlerine bir yenisini daha eklediği görülüyor. 54 yıl önce yazılan mektupta "Öldürülen ve katledilen insanlar içeresinde ne kadar büyük insanların olduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum" gibi yalan dolu cümleler de bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber