Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Güvenlik Bilimleri Fakülte ve Yurt Binası, Personel Temin Merkez Binası ile Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik'in çalışmaları tek merkezde

Her alanda köklü değişikliklere gittiklerini belirten Erdoğan, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının, subay ve astsubayların en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak amacıyla binalar başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek hemen kollarımızı sıvadık" dedi.

Erdoğan, 2018 yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesinin inşasına başladıklarını, 3 yıl süren yoğun mesainin ardından bu sene itibarıyla bitirdiklerini söyledi.

Güvenlik Bilimleri Fakültesinin toplam 180 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"En son teknoloji ile donatılmış bu muhteşem tesiste, 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane ve amfi, 500 öğretim üyesi kapasiteli 245 çalışma odası, her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası, 2 bin 500 kapasiteli 6 adet yemekhane, 5'er adet voleybol, basketbol ve futbol sahaları ile 2 adet tenis kortu bulunmaktadır."

Erdoğan, fakültenin hizmete girmesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini tek merkezden yürütebileceğini bildirdi.

"Bu merkez, başvuru sürecinin daha hızlı yürütülmesini sağlayacaktır"

Fakültenin yanı sıra iki önemli merkezi daha hizmete alacaklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim Merkezi, 1 milyon 322 bin avroya mal olmuştur. Merkez, 16 bin metrekare açık eğitim ve tatbikat alanı ile 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içerisinde dershaneler, çok amaçlı seminer salonları, brifing salonu, simülasyon dershanesi ve gözlem terası mevcuttur. Merkezde, eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, kriz yönetimi ve toplumsal olaylara müdahale konusunda her türlü çalışma icra edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 5 milyon 150 bin liralık yatırım bedeli ile tamamen yenilenen Personel Temin Merkezi'nin de bugün hizmete açılan bir başka eser olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu merkez Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı adına başvuru sürecinin daha hızlı, etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Toplam 5 bin metrekare alana sahip merkez, 3 bölümden oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sınava çağırılan adayların bekleyecekleri kantin, kafeterya, bekleme ve sıra takip salonu gibi sosyal alanlar, zemin katında 12 adet mülakat odası ile kamera kayıt odası, 1. ve 2. katlarında ise çalışma odaları, toplantı salonu, danışma merkezi ve soru hazırlama odaları mevcuttur. Bu eserlerin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığımıza hayırlı olmasını diliyor, inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.