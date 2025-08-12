Açık 22.5ºC Ankara
AA 12.08.2025 00:27

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
