Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında
İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.
Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.
Etiketler: İzmir
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