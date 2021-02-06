CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan İzmir'deydi. Selden zarar gören esnafı ziyaret etti.

Hem ona hem de Kılıçdaroğlu'nun öncesinde mağdurları ziyaret eden Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştiriler oldu.

Sel mağdurlarından şikayet

Bir esnaf, "Vatandaş ve esnaf olarak canım yandı. Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Başka bir kişi ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kaç gündür yoksunuz bak. Burada hiç ekip yoktu sabahtan beri. Gerçekleri söylüyoruz. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var"

"Zarar gören esnafa maddi ve manevi yardımlar yapılacak"

Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, sorunları dinledi. Yapılacakları da Karşıyaka-Çiğli tramvay hattının temel atma töreninde anlattı:

"Mağdur olan vatandaşlarımızı, esnafımızı da gezdik. Onları dinledik. 2 bin 554 hane ve iş yerinde sorun var bunlarla ilgili tespitler yapılmış vaziyette. Yaklaşık 7 milyon 31 bin liralık bir katkı yardım maddi ve manevi bir yardım esnafımıza yapılacak kendilerine bu söylendi"

"Yeni bir siyaset anlayışı"

Büyük kentlerdeki sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yeni siyaset anlayışlarını anlattı.

"Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın sorunlarını görev ve çözüm üreten siyaset anlayışı. Bunu belediyelerimizde başlattık. İktidarda da bunu yapacağız"