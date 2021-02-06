İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, binanın 3'üncü katındaki ofise baskın yaptı. Şahıslardan bazıları, polisin geldiğini öğrenince yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

15 kişiye 133 bin 855 lira ceza

Daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 133 bin 855 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "mühürlenmiş iş yerini izinsiz açmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.