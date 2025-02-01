İzmir merkezli operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, C.A'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen “HÜCRE-7” operasyonlarında; “Hakkınızda icra davası var” diyerek vatandaşlarımızı dolandıran, organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi." ifadelerini kullandı.

13 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile İl Emniyet GeneL Müdürlüğü koordinasyonunda, İzmir İl emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, savcılıklarca şüpheliler hakkında "Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “hakkınızda icra davası var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine tebriklerini ileten Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." bilgisini paylaştı.