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Gündem
TRT Haber 01.02.2025 01:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Manisa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretlerini sürdürüyor. Erdoğan, partisinin il kongreleri için iki komşu şehre, İzmir ve Manisa’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Manisa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’dan öğle saatlerinde İzmir'e geçecek.

Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti İzmir 8'inci Olağan İl Kongresi’ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı'nın bir sonraki durağı ise Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu olacak.

AK Parti'de il kongreleri heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 aylık bir aranın ardından ziyaret edeceği şehirde partisinin Manisa teşkilatıyla buluşacak.

Erdoğan, her iki kongrede de yapacağı konuşmasında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım'dan bu yana AK Parti'nin 26 ildeki kongresine bizzat katıldı.

AK Parti'deki kongre süreci 23 Şubat'ta Ankara’da yapılacak 8’inci büyük olağan kongre ile sona erecek.  

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