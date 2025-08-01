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Gündem
AA 01.08.2025 19:57

İzmir Büyükşehir Belediyesine "yolsuzluk" soruşturmasında iddianame kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine "yolsuzluk" soruşturmasında iddianame kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının kooperatiflere yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

45'er yıla kadar hapis istendi

Hazırlanan iddianamede, Örnekköy 3. etap, Örnekköy 4. etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. etap, Karabağlar 3. etap ve Karabağlar 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda, 449 mağdur, 7 müşteki, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıkları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON AŞ suçtan zarar gören olarak tespit edilmişti.

Bu kapsamda aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

İddianame, değerlendirilmek üzere İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 59 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık, "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme" ile "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" işlerine yönelik hazırladığı 2 iddianameyi İzmir Asliye Ceza Mahkemesine sunmuş, soruşturma kapsamında 50 tutuklunun tahliye kararına itiraz etmişti.

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