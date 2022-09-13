Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta gönderilen birinci "İyilik Treni" ile bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemeleriyle Pakistan'ın yaralarının sarıldığı belirtildi.

1️⃣.İyilik Treni Pakistan’a ulaştı!



Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan’ın talimatları ve Milletimizin desteğiyle 30 Ağustos tarihinde gönderilen #İyilikTreni, bölgeye ulaştırdığı insani yardım malzemeleri ile Pakistan’ın yaralarını sarıyor.



Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız!???????????????? pic.twitter.com/VMqiW2YRyU — AFAD (@AFADBaskanlik) September 13, 2022