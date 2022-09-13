Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
"İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı
[Fotoğraf: Twitter/@AFADBaskanlik]
AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara'dan hareket eden birinci "İyilik Treni", sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta gönderilen birinci "İyilik Treni" ile bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemeleriyle Pakistan'ın yaralarının sarıldığı belirtildi.
1️⃣.İyilik Treni Pakistan’a ulaştı!— AFAD (@AFADBaskanlik) September 13, 2022
Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan’ın talimatları ve Milletimizin desteğiyle 30 Ağustos tarihinde gönderilen #İyilikTreni, bölgeye ulaştırdığı insani yardım malzemeleri ile Pakistan’ın yaralarını sarıyor.
Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız!???????????????? pic.twitter.com/VMqiW2YRyU
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