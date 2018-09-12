  • 12 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.368
    EURO 7.378
  • BIST 93290.83
    ALTIN 244.769
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İyi Parti'de kurucu üyelerin de bulunduğu 5 kişi istifa etti

İyi Parti'de kurucu üyelerin de bulunduğu 5 kişi istifa etti

Elazığ'da aralarında İyi Parti kurucu üyeleri Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz'ın da yer aldığı 5 kişi partiden istifa etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İyi Partide kurucu üyelerin de bulunduğu 5 kişi istifa etti

Elazığ'da bir kafede basın toplantısı düzenleyen İyi Parti kurucu üyeleri Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz, İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ferruh Bostancı ile il kurucu üyeleri Ahmet Yücel Karakaya ve Gülay Karakaya partiden ayrıldıklarını açıkladı.

Gül yaptığı açıklamada, parti kadroları oluşturulurken, demokratik kurallara riayet edilmediğini belirterek, "Karşı siyasi gruplar da eleştirdiğimiz eksik ve yanlış uygulamalar bugün İyi Parti içerisinde yer edinmiştir. İyi Parti'nin geldiği nokta itibarıyla istifa etmemiz kaçınılmaz ve bir hal almıştır" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: iyi parti, istifa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER