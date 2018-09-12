İyi Parti'de kurucu üyelerin de bulunduğu 5 kişi istifa etti

Elazığ'da bir kafede basın toplantısı düzenleyen İyi Parti kurucu üyeleri Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz, İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ferruh Bostancı ile il kurucu üyeleri Ahmet Yücel Karakaya ve Gülay Karakaya partiden ayrıldıklarını açıkladı.

Gül yaptığı açıklamada, parti kadroları oluşturulurken, demokratik kurallara riayet edilmediğini belirterek, "Karşı siyasi gruplar da eleştirdiğimiz eksik ve yanlış uygulamalar bugün İyi Parti içerisinde yer edinmiştir. İyi Parti'nin geldiği nokta itibarıyla istifa etmemiz kaçınılmaz ve bir hal almıştır" dedi.

Kaynak: AA