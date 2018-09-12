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İkiyaka Dağları'nda operasyon devam ediyor

Güvenlik güçleri, İkiyaka Dağları'ndaki operasyonda, teröristlerce tünelle birbirine bağlanan sığınak tespit etti. Çok miktarda patlayıcının ele geçirildiği sığınak imha edildi.

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İkiyaka Dağlarında operasyon devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Yüksekova'da İkiyaka Dağları bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Hava destekli operasyonlarda komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere giriyor. Komandolar, bölgedeki aramalarda derin bir tünelin birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti.

Çok miktarda tuzaklanmış tüp, roket mühimmatları, çeşitli tip patlayıcılar, 30'a yakın TNT kalıbı, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu sığınak güvenlik güçlerince imha edildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, operasyon, ikiyaka dağları
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