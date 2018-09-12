Türkiye Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Atama kararlarıyla Türkiye Varlık Fonu yönetimi yeniden oluşturuldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek.

Başkanvekili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine de Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez getirildi.

Sönmez aynı zamanda şirketin Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na da Doktor Ali Taha Koç atandı.

Kaynak: TRT Haber

