  • 12 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.433
    EURO 7.465
  • BIST 92389.11
    ALTIN 246.567
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varlık Fonu Yönetimi'ni belirledi. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye Varlık Fonunun yeni yönetimi belirlendi

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Atama kararlarıyla Türkiye Varlık Fonu yönetimi yeniden oluşturuldu. 

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek.

Başkanvekili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine de Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez getirildi.

Sönmez aynı zamanda şirketin Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na da Doktor Ali Taha Koç atandı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Varlık Fonu Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER