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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na Dr. Ali Taha Koç atandı

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, AFAD Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de.

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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç atandı

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na Dr. Ali Taha Koç atandı.

AFAD Başkanlığı'na ise Mehmet Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol, Gözde Begüm Akyol, Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, atama kararları
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