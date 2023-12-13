İyi Parti Genel İdare Kurulu toplandı: Ankara istisna olmayacak

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, ittifaksız seçim kararının ardından hafta başında ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda, ittifaksız yerel seçim kararının yansımaları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre Genel Başkan Meral Akşener, kurmaylarına, ittifaksız seçim konusunun yalnızca yerel seçimi kapsamadığını hatırlattı. Karara, 2028'de yapılması planlanan genel seçime uzanan bir strateji olarak bakılması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantıda CHP ile Ankara özelinde iş birliği yapılıp yapılmayacağı konusu da gündeme geldi.

Ankara'nın, ittifaksız seçim kararında istisna olmayacağı net bir şekilde ifade edildi.

Son değerlendirmeler çerçevesinde İyi Parti'de İstanbul ve Ankara için kimin aday gösterileceği merak konusu.

"Biz tek başımıza seçime katılacağız"

Toplantının ardından konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Ankara'da iş birliği için yeniden oylama yapılacak mı?" sorusunu " Genel İdare Kurulumuzun kararı net, biz tek başımıza seçime katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil" şeklinde yanıtladı.

Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun ittifaksız seçim kararının tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.)

Toplantıda, partinin kurumsallaşması açısından ittifaksız seçim kararının arkasında durulmasının öneminin de vurgulandığı ifade edildi. Akşener'in, Genel İdare Kurulu üyelerinden, ittifaksız seçim kararının nedenlerini teşkilatlara anlatmalarını istediği belirtildi.