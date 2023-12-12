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Güncel
İHA 12.12.2023 23:58

Manisa’da üzüm ihracatı 550 milyon doları buldu

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sezon içerisinde üzüm ihracatının 440 milyon doları aştığını, yaş üzümle birlikte bu oranın 550 milyon dolara kadar çıktığını söyledi.

Manisa’da üzüm ihracatı 550 milyon doları buldu

Vali Enver Ünlü, Manisa Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Enver Ünlü’yü Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında Vali Ünlü’ye bilgi verdi. Başkan Özkasap, sezon içerisinde üzüm ihracatının 440 milyon doları aştığını, yaş üzümle birlikte bu oranın 550 milyon dolara kadar çıktığını söyledi. Manisa Ticaret Borsası olarak Manisa Çekirdeksiz Kuru Üzüme Coğrafi İşaret Tescili alındığını belirten Başkan Özkasap, “Şimdi ise Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili için komisyona müracaat edildi. 2024 yılının ilk 6 aylık bölümü içinde AB Coğrafi İşaret Tescilinin kabulü bekleniyor. Ayrıca Belen Tekeli Zeytinine coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu” dedi.

Vali Enver Ünlü, Manisa’nın gelişmiş sanayisinin yanında verimli topraklara sahip olduğunu, bu verimli topraklarda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiğini söyledi. Manisa'nın birçok üründe coğrafi tescil almasının ve bu konuda yapılan çalışmaların şehrimiz adına sevindirici olduğunu belirten Vali Ünlü, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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