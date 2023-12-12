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Güncel
İHA 12.12.2023 23:48

Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Gece saatlerinde TCSG-552 isimli Sahil Güvenlik uçağı Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdiği devriye uçuşunda, Ayvalık açıklarında lastik botla Midilli’ye doğru gitmekte olan bir grup göçmenin olduğunu belirledi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-907 bot göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Komutanlık ekipleri tarafından 36 göçmene yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin, Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniliyor. 

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