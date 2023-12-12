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Güncel
AA 12.12.2023 23:16

Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser nakledildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde dağınık halde duran Roma dönemine ait 10 eser, Yalova Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde nakledildi.

Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser nakledildi

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinle Altınova'ya bağlı Tavşanlı beldesi Dipgölcük mevkisinde dağınık halde duran Roma dönemine ait mermer ve taş bloklardan oluşan mimari 10 eser, Yalova Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetimi altında tıra yüklendi.

Alınan güvenlik önlemleri altında Altınova'daki Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi'ne getirilen yaklaşık 2 bin yıllık eserler, kazı başkanlığındaki görevlilere teslim edildi.

Farklı ilçelerde bulunan ve yine belediye ile kurumlar tarafından geçici koruma altında bulunan diğer eserlerin de bölgede toplanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Nakil çalışmalarının tamamlanması ardından mimari parçaların kullanım gördükleri alanlarda canlandırılarak Altınova'ya bir arkeoloji müzesi kazandırılması planlanıyor.

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