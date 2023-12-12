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Güncel
AA 12.12.2023 22:27

Of'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleştirildi

Trabzon'daki imam hatip ortaokulları arasında Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, Of ilçesinde yapıldı.

Of'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleştirildi

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen yarışmaya, il genelindeki 21 okuldan öğrenciler katıldı.

Yarışmada, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Akif Adanur birinci, Yalıköy İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Furkan İlbars ikinci, Akçaabat Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Kahvecioğlu üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller, yarışmaya katılım sağlayan okulların yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür belgesi ile hediyeler verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Bektaş, tüm öğrencileri kutlayarak, emeği geçen okul idarecileri, öğretmen ve velileri tebrik etti.

Bektaş, şunları söyledi:

"Bu yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımız ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün ortaklaşa her yıl yaptığı bir çalışmadır. Bu yarışmada genç seda kategorisinde erkek öğrenciler Kur'an okumada hünerlerini sergilediler. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, öğrencilerimiz zaten yarışmaya girmekle başarılı olmuşlardır. Bundan sonraki hayatlarında tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. Rabbim Kuran'la hemhal olmalarını naip etsin."

Programa, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Dernekpazarı Milli Eğitim Müdürü Yaşar Osmanoğlu, Of Müftüsü Özcan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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