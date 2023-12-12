Puslu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.12.2023 22:19

Alanya'da 5 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Alanya'da 5 hükümlü yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında "hırsızlık", "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme", "hakaret", "bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, kullanma", "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından arananların bulunduğu, 3 ile 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.C, C.P, K.K, T.T. ve B.B. farklı adreslerde gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ve narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Düzce'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:08
Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki bombalı saldırıyı kınadı
21:52
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
21:07
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı
21:00
Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
20:56
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
20:57
Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
FOTO FOKUS
O meşhur tezgahın hikayesi
O meşhur tezgahın hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ