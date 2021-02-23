HDP'nin ortaya attığı "cezaevi ve karakollarda çıplak arama yapıldığı" iddiası siyasette tartışılmaya devam ediyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Psikologlar, araştırmacılar diyor ki; “Kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa, ortaya çıkması da o kadar zordur.” Ne kadar acı. İster bir gün sonra ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur. İyi Parti, hakkını arayan her kadının daima yanında olacaktır. Buradan şiddet gören, hakkı yenilen, tacize maruz kalan tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Onlar bıraksa da, onlar size onursuz dese de, biz sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız."