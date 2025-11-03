Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 03.11.2025 19:52

İÜ Rektörü Zülfikar: 6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesini değerlendirdi. "6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk" diyen Zülfikar, diplomaların iptalinde 1 değil 5 usulsüzlük tespit edildiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 'usulsüz diploma' soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.

Rektör Zülfikar, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının iptal nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

"10 kişilik kontenjan, usulsüzce 52'ye çıkarılmış"

Rektör Osman Bülent Zülfikar, İstanbul üniversitesinin köklü geçmişini hatırlattı. 6 asırlık bir kültürü olduğunu, bunun gereği olarak usulsüz alınan diplomaların iptal edildiğini söyledi. Üniversitenin ve mezunlarının onurlarını koruduklarını kaydetti.

"1988-1993 yıllarındaki yatay geçişler mercek altına alındı. 10 kişilik kontenjanın usulsüz şekilde 52 kişiye çıkarıldığı tespit edildi. 600 yıllık üniversitemizin geçmiş ve gelecek onurunu korumak zorundayız.”

Rektör Zülfikar, incelemelerin kişi değil dönem bazlı yapıldığını vurguladı. 1988-1993 yılları arasında yaklaşık 230 kişinin İstanbul Üniversitesine başka üniversitelerden geçiş yaptığını gördüklerini aktardı. İşletme Fakültesi'nde 10 kişilik kontenjanın usulsüz bir şekilde 52 kişiye çıkarıldığını belirlediklerini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu'nun da yararlandığı kontenjanlar için "orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

"Diploma iptalinde 5 usulsüzlük belirlendi"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, diplomaların iptaline bir değil 5 ayrı usulsüzlüğün neden olduğunu açıkladı. O usulsüzlükleri tek tek anlattı.

Tanınırlık belirsizliği, yatay geçiş kontenjanı aşımı, ilam süresi eksikliği, İngilizce yeterlilik belgesi yokluğu, kabul işlemlerinde açık hata.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesindeki mezuniyet diplomasının 'sahte' olduğuna yönelik 22 Şubat'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, üniversite yönetimi İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmiş, İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını geçersiz saymıştı. 

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu
