Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci ile bölge turizmi de şaha kalkacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 2. Döneminin 51. toplantısını tamamladıklarını aktaran Erdoğan, toplantıda ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara kadar geniş bir yelpazede gündemlerindeki meseleleri değerlendirdiklerini söyledi.

Aldıkları kararların ve yaptıkları istişarelerin ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün Türk siyasi tarihine 'Anadolu İhtilali' olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bugün itibarıyla iktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı kıvancını yaşıyoruz.

Konuşmamın hemen başında 58. hükümetten bugüne kadar Bakanlar Kurulu ve Kabinelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birine ülkemize, milletimize ve davamıza olan hizmetleri dolayısıyla ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Şu gerçeği bir kere tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bundan tam 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu, aynı gururu hücrelerimize kadar taşıyoruz. İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız. İnşallah daha nice yıllar azimle, aşkla, şevkle, tutkuyla milletimize hizmet üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz."

"Körfez ziyaretinden toplam 24 anlaşmayla döndük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirerek, katıldıkları tüm uluslararası toplantılarda, ziyaret ettikleri her ülkede aziz milletin hakkını en güçlü biçimde savunduklarını vurguladı.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine, son Kabine Toplantısı'ndan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 5'incisini gerçekleştirdik. Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz, 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2 binden fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. İnşallah, gelecek sene düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bunu biraz daha ilerleteceğiz. Sadece Afrika ile değil, Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti. Bu ziyaretten enerji, savunma sanayi, eğitim, yatırımlar ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini içeren toplam 24 anlaşmayla döndük. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettik."

"Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi"

"Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken; biz işte böyle stratejik hamlelerle, Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum: Biz, yeni Genel Başkan'a ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği 'Yurt dışında Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat, Sayın Genel Başkan, diğer bütün taahhütleri gibi, maalesef, bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. Hatta yurt dışındaki yoldaşlarından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir, iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu 100 yıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. İcbar edildiğini düşündüğüm bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum."

"81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz"

Erdoğan, Umman ziyaretinden dönüşlerinin hemen ertesi gününde İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptıklarını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ev sahibi Türkiye, diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, her iki projemizle ilgili detayları paylaştı. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Hedefimiz 250 ALTAY'ı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim'de Türk savunma sanayisi adına iftihar verici bir tören vesilesiyle yine milletin huzuruna çıktıklarını dile getirerek, Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışını yaptıklarını hatırlattı.

Uzun testlerden başarıyla geçen milli muharebe tankı ALTAY'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatını da yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Hedefimiz, 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum" dedi.