Duman 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.11.2025 17:00

Bakan Fidan: Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'e Birleşmiş Milletler Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında asker gönderilmesini değerlendirerek, "Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Görev gücü görüşmeleri sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler asker göndermeye karar verecek." dedi.

Bakan Fidan: Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye öncülüğünde düzenlenenen zirvede Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları bir araya gelerek, Gazze'deki insani tablo, ateşkesin geleceği ve bölgesel dayanışma ele alındı.

Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Varılan anlaşma kapsamında rehine ve mahkûmların takasıyla insani yardımların girişi başlamış, İsrail güçleri ilk etapta belirlenen hatta geri çekilmiş ve Gazze’nin kuzeyine geri dönüşler gerçekleşmiştir. Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda, bildiğiniz gibi bazı sorunlar da yaşanmaktadır. İsrail, ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız.

Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var: Gazze’deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli, kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını da sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Uluslararası toplumun da İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmesi gerekmektedir."

"Diplomatik temaslarımız ve çabalarımız devam ediyor"

Bakan Fidan, Filistin'e Birleşmiş Milletler Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında asker gönderilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu konuda yapılan birtakım çalışmalar var. Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Görüştüğümüz ülkelerin ifade ettiği husus şu; bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler. Yani uluslararası istikrar gücünün (ISF) görev tanımı ve yetkileri ne olacaksa, buna göre ülkeler kararlarını şekillendirecekler. Görev tanımının, asker gönderecek ülkelerin kendi prensipleriyle ve politikalarıyla çatışması durumunda, bu ülkelerin asker göndermesinin zor olacağını düşünüyorum.

Türkiye’ye gelince; Cumhurbaşkanımız da müteaddit defalar ifade etti. Biliyorsunuz, Şarm El-Şeyh’te imza atan dört liderden biriydi Cumhurbaşkanımız. Bu açıkça şunu gösteriyor: Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız, her türlü fedakârlığı yapmaya da hazırız. Ancak burada da az önce ifade ettiğim gibi, ortaya çıkacak dökümanların ve çerçevenin bizim de açıkçası destekleyeceğimiz nitelikte olması önemlidir. Dolayısıyla bu konudaki diplomatik temaslarımız ve çabalarımız devam ediyor."

ETİKETLER
Gazze Hakan Fidan
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu sefer mutlaka kazanacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:49
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi
16:45
Direksiyon başına alkollü geçti, ehliyetine 2041'e kadar el konuldu
16:22
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
16:18
Bakan Tekin: 2002'den itibaren 13 bin öğrenciyi yurt dışına gönderdik
16:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
Yolculuklarını çekerken işte böyle kaza yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ