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İsveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda İsveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 15:28
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