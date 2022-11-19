İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'a yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A, H.A., H.A., S.C. ve H. A/K H.A. isimli toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Terör saldırısıyla ilgili 17 kişi tutuklandı

İstanbul 3. ve 4. nöbetçi sulh ceza hakimliklerinde tercümanlar eşliğinde ifadeleri alınan Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Şüphelilerden 3'ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.