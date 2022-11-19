Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, bina inşaatlarında planlama, denetim ve organizasyon gibi şantiye şefliği hizmetlerinde genel bir iyileştirme yapıldı.

Düzenlemeyle, şantiye şeflerinin iş sayısı işin büyüklüğüne göre düzenlendi ve şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi.

Şantiye şefliği hizmet kotası 3 grupta toplandı

Yapılan düzenlemeyle daha önce bir şantiye şefinin 30 bin metrekareye kadar işi üstlenip, aynı anda 5 iş yapması gerekirken, bu düzenlemeyle işin büyüklüğüne göre iş sayısı azaltıldı. Böylece inşaatların daha etkin bir şekilde sevk, idare ve denetlenmesi amaçlanıyor.

Mesleki tecrübeyle birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı ve bina büyüklüklerinin dikkate alındığı değişiklikle şantiye şefliği hizmet kotası 3 grupta toplandı.

Buna göre yapı inşaat alanı 1500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

Şantiye şeflerine deneyim şartı

Şantiye şefleri için deneyim şartının getirildiği değişiklikle ilk kez şantiye şefliği yapacaklar, inşaat alanı 1500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefi bir üst gruptan iş alabilecek.

Farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinlerine dair de ayrıntılı hükümler getirildi. Buna göre, yapı denetim elemanlarının çalışma kısıtlamalarına ilişkin yapılan son düzenlemelere paralel olarak, 75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların, şantiye şefliği yapmaları uygun bulunmayacak.

Yapılan düzenlemeyle bir şefin bakacağı alan küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacak. Yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacak.

Bakan Kurum'dan "Hayırlı olsun" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyüklüğüne göre düzenledik. Yeni adım, yeni istihdam alanı doğuracak, yaklaşık 10 bin mimar-mühendise iş kapısı açılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.